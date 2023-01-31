Морпіхи з "Рапіри" влучно знищили ворожий танк на Донбасі (відео)
Українські морпіхи на Донбасі знищили російський танк. Для ліквідації техніки окупантів наші бійці використали гармату МТ-12 "Рапіра".
Росіяни покинули танк посеред поля бою, коли намагалися втекти від українських військових. Про це повідомила пресслужба 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Зазначається, що у вправних руках "Рапіра" стає справжньою снайперською гвинтівкою, яка ефективно нищить бронетехніку ворогів.
"Днями на Донеччині влучним пострілом протитанкісти 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вразили російський танк, який окупанти, киваючи лаптями, залишили на полі бою", – йдеться у повідомленні.
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На відео можна побачити, як гармата МТ-12 "Рапіра" робить декілька пострілів. Потім показано зображення, ймовірно, зафіксоване за допомогою безпілотника.
Снаряди один за одним влучають у ворожий танк, що призводить до вибуху.
Точний час та місце ліквідації ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки.
Нагадаємо, раніше морпіхи 36-ї бригади ліквідували штурмову групу росіян. Інтервенти вчергове "здійснили крок доброї волі".
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