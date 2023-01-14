Морпіхи показали 'нічне сафарі' на окупантів на Донеччині (відео)

На східному напрямку серед ночі українські захисники виявили позиції російських інтервентів. Окупантів було ліквідовано завдяки спільній роботі морських піхотинців.

Відео "нічного сафарі" показала у Фейсбуці 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. "Нічне сафарі морпіхів на українській Донеччині невпинно продовжується", – зауважили бійці ЗСУ.

"Російських солдатів, чмобіків, зеків та інших чортів, яких відправляють на забій, як худобу, морські піхотинці безжально знищують і знищать всіх, хто зі зброєю в руках перетне кордон незалежної суверенної Держави", – зазначається у повідомленні.

Бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського відпрацювали по окупантах вночі спільно з побратимами з 503 Окремого батальйону морської піхоти.

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Нагадаємо, що Збройні Сили Україні робитимуть усе можливе, аби російська війна закінчилася вже цього року. Проте закінчення війни залежить не лише від України.

Крім цього, керівник ГУР Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

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