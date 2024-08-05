Морпіхи підірвали окупантів у лісі під Вовчанськом (відео)

Українські військові продовжують знищувати живу силу російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Вовчанському напрямку.

У лісі під Вовчанськом бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили групу російських окупантів. Про це повідомили на каналі бригади у Telegram.

"Окупанти нишпорять під Вовчанськом, але ловлять тут тільки боєприпаси ударних дронів миколаївських морпіхів. Працюють пілоти розвідників та чорного батальйону", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як ворожі військові рухаються в лісі та ховаються серед дерев. На наступних кадрах видно, як українська аеророзвідка швидко знаходить та ліквідовує загарбників.

Точний час та місце знищення не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у неділю, 4 серпня, у населеному пункті Мирне Кальміуського району Маріуполя загорілася військова база окупантів.

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