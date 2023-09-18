Може довго зберігатися навіть без холодильника: Як приготувати ковбасу в банках за польським рецептом

Смачна ковбаса завжди асоціюється зі святом і радістю. Але чому б не порадувати себе і близьких смаколиками, навіть якщо немає спеціальної нагоди?

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На сайті Shuba ми знайшли простий рецепт святкової ковбаси у банках, яку можна готувати на кожен день. Ця закуска відома у Польщі як "kiełbasa w słoikach" і зазвичай подається на великих святах, таких як весілля. Головна перевага цієї ковбаси – вона може зберігатися декілька місяців у банках при кімнатній температурі завдяки процесу нагрівання.

Інгредієнти (на 8 порцій):

Свиняча черевина - 250 г

Свинячий нашийник - 250 г

Свиняча лопатка - 250 г

Цибуля - 1 шт.

Часник (зубчики) - 4 шт.

Вода - 200 мл

Желатин - 50 г

Сіль - 15 г

Перець чорний мелений - 2 г

Приправа до м’яса - 5 г

Приготування:

М'ясо ретельно промийте і наріжте на невеликі шматки. Очищений часник і цибулю також наріжте на кілька частин. Пропустіть усе це через м’ясорубку. Додайте спеції, сіль і перець до отриманого фаршу і добре вимішайте, а потім ретельно вибийте фарш. Покрийте його та відправте в холодильник на 6-8 годин. Розігрійте воду і розчиніть у ній желатин. Додайте отриманий розчин до м'ясної суміші та швидко перемішайте. Розкладіть м'ясо в попередньо стерилізовані півлітрові банки, заповнюючи їх на 3/4. Закрийте кришки та поставте банки в каструлю з водою так, щоб рівень води майже досягав горла банок, і кип'ятіть 70-80 хвилин.

Якщо вам потрібно зберігати її довше, просто варіть банки протягом 3 годин. Тепер ви знаєте секрет приготування цієї апетитної страви для свого задоволення та задоволення вашої родини.

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