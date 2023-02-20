Чи може військовий достроково розірвати контракт із ЗСУ

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої на службу можуть призвати військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років. Проте деякі чоловіки та жінки проходять службу за контрактом, оскільки їх не призивали під час мобілізації. Які терміни служби за контрактом під час війни, та чи можна розірвати контракт достроково, читайте у нашому матеріалі.

Військова служба за контрактом може бути припинена достроково шляхом розірвання контракту та у зв’язку із закінченням строку контракту. В законодавстві передбачені особливості розірвання та продовження контракту його у разі закінчення під час війни.

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Підстави для припинення контрактів та звільнення військовослужбовців з військової служби передбачені частиною 5 статті 26 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу:

у мирний час;

під час дії особливого періоду (крім періодів з моменту оголошення мобілізації та моменту введення воєнного стану);

під час мобілізації та дії воєнного стану.

З моменту введення воєнного стану в Україні застосовуються підстави передбачені в пункті 3 частини 5 статті 26 Закону для розірвання контрактів та звільнення військовослужбовців:

за віком, у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров’я, на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

через сімейні обставини або інші поважні причини, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу.

у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

військовослужбовці-жінки — у зв’язку з вагітністю;

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

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Скільки триває контракт із ЗСУ у воєнний стан

З моменту введення воєнного стану звільнення неможливе у зв’язку із закінченням строку контракту. Тобто контракт не може бути припиненим з цієї підстави. Військовослужбовець не може бути звільненим зі служби до оголошення демобілізації за наказом президента України.

Пункт 2 частини 9 статті 23 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу передбачає, що для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації. Продовження військової служби та дії контракту понад встановлені строки оформляється наказами по в/ч.

У разі продовження строку контракту робиться запис у примірнику, що зберігається в особовій справі військового. Там вказують підстави та дату продовження строку контракту, який завіряється підписом командира військової частини та скріплюється відповідною гербовою печаткою.

Військовослужбовець за бажанням може подати до служби персоналу військової частини другий примірник контракту, де робиться відповідний запис із зазначенням підстав продовження строку контракту. У разі неподання військовослужбовцем примірника контракту в першому примірнику робиться відповідний запис.

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Повістку можна анулювати після отримання. Для цього потрібно особисто з'явитися у військкомат і надати документи, що підтверджують наявність броні або відстрочки.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні у п’ятницю, 27 січня, затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Юристка Вікторія Тютюнникова розповіла, що повістку можуть заповнювати перед врученням, і це буде законно, якщо робиться у присутності голови територіального центру комплектування, від імені якого вручається повістка, або якщо він це робить особисто.

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