Может ли военный досрочно расторгнуть контракт с ВСУ

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, во время которой на службу могут призвать военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. Однако некоторые мужчины и женщины проходят службу по контракту, поскольку их не призывали во время мобилизации. Какие сроки службы по контракту во время войны и можно ли расторгнуть контракт досрочно, читайте в нашем материале.

Военная служба по контракту может быть досрочно прекращена путем расторжения контракта и в связи с окончанием срока контракта. В законодательстве предусмотрены особенности расторжения и продления контракта в случае окончания войны.

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Основания для прекращения контрактов и увольнения военнослужащих с военной службы предусмотрены частью 5 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе:

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в мирное время;

при действии особого периода (кроме периодов с момента объявления мобилизации и момента введения военного положения);

во время мобилизации и военного положения.

С момента введения военного положения в Украине применяются основания, предусмотренные в пункте 3 части 5 статьи 26 Закона для расторжения контрактов и увольнения военнослужащих:

по возрасту, в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья, на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу.

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или почек IV степени, ребёнка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующее государственная политика в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

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Сколько длится контракт с ВСУ в военное положение

С момента введения военного положения освобождение невозможно в связи с истечением срока контракта. То есть контракт не может быть прекращен по этому основанию. Военнослужащий не может быть уволен со службы до объявления демобилизации по приказу президента Украины.

Пункт 2 части 9 статьи 23 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе предусматривает, что для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, действие контракта продолжается сверх установленных сроков с момента введения военного положения до объявления демобилизации. Продление военной службы и действия контракта сверх установленных сроков оформляется приказами по в/ч.

В случае продления срока контракта производится запись в экземпляре, хранящаяся в личном деле военного. Там указывается основание и дата продления срока контракта, который заверяется подписью командира воинской части и скрепляется соответствующей гербовой печатью.

Военнослужащий может подать в службу персонала воинской части второй экземпляр контракта, где делается соответствующая запись с указанием оснований продления срока контракта. В случае неподачи военнослужащим экземпляра контракта в первом экземпляре делается соответствующая запись.

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Повестку можно отменить после получения. Для этого нужно лично явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки.

Напомним, Кабмин на заседании в пятницу, 27 января, утвердил обновленный порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее необязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Юристка Виктория Тютюнникова рассказала, что повестку могут заполнять перед вручением, и это будет законно, если делается в присутствии главы территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично.

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