Може призвести до катастрофи: вчені встановили, що приховує розлом на дні Тихого океану

Вчені виявили на дні океану біля узбережжя Орегону діру, з якої витікає дивна рідина.

Її назвали “Оазисом Піфіаса" – на честь провидця, який сидів над розломом з отруйними випарами та пророкував. Діра є джерелом з низьким рівнем солоності, багатим на мінерали. Знаходиться вона на дні Тихоокеанського Північно-Заходу. Це джерело є у якомусь роді мастилом для тектонічної плити і якщо воно перестане видавати нові порції прісної води, плита може почати неконтрольований рух, який призведе до катастрофи.

Вчені описують підводне джерело так:

"Це була вода, що виходить з морського дна немов через пожежний шланг, – сказав в заяві школи Еван Соломон, ад’юнкт-професор океанографії і фахівець з геології морського дна Університету Вашингтона. – Це те, чого особисто я ніколи не бачив і, наскільки мені відомо, раніше не спостерігалося в принципі".

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Пізніше виявилось, що вода в джерелі тепліша за навколишню воду: "рідина надходить прямо із зони Каскадія, де температура становить від 150 до 250 градусів за Цельсієм".

"Втрата рідини через подібні зсувні розломи важлива, — відзначається в заяві, – тому, що вона знижує тиск рідини між частинками відкладень і, отже, збільшує тертя між океанічними і континентальними плитами".

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