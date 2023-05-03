Може знищити все на городі: як боротися з совками, ефективні методи

Якщо ви помітили, що рослини на вашому городі в'януть, жовтіють чи сохнуть, їх могла атакувати совка підгризаюча. Це шкідник, який поїдає різні види рослин на городі, у тому числі кущі й дерева.

Цей шкідник отримав свою назву за свою звичку підгризати стебла та коріння рослин, що може серйозно пошкодити їх здоров'ю та врожайності. Совки можуть також передавати інфекції та захворювання на рослини, що може призвести до їхньої загибелі. Крім того, дорослі совки можуть літати на великі відстані, що сприятиме швидкому поширенню шкідника на великі ділянки землі.

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Існує кілька методів боротьби з совкою на городі та в саду:

Профілактичні заходи: Слід проводити щорічну зміну культур, щоб запобігти накопиченню совок у ґрунті. Також рекомендується видалити залишки рослин та листя наприкінці сезону, щоб не залишати місце для тварин та комах зимівлі.

Природні вороги: Совки мають природних ворогів, таких як птахи, жаби та комахоїдні комахи. Ви можете залучити їх на свій город, встановлюючи гнізда для птахів, водойми та інші природні елементи.

Хімічні препарати: Можна використовувати хімічні препарати для боротьби з совкою. Існує широкий вибір інсектицидів, які можна придбати у магазині. Однак, слід обережно використовувати хімічні засоби, щоб не пошкодити довкілля та здоров'я рослин та тварин.

Механічні методи: Якщо ви помітили, що совки напали на ваші рослини, ви можете застосовувати механічні методи для боротьби з ними. Наприклад, ви можете використовувати липку пастку, щоб зловити комах, або регулярно обробляти стебла та листя рослин ручним способом.

Народні методи можуть бути ефективними у боротьбі з совкою на городі, але слід пам'ятати, що вони можуть не бути такими ж дієвими, як хімічні препарати. При використанні народних методів слід бути обережним і перевіряти, чи вони не зашкодять здоров'ю рослин.

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Існує кілька народних методів, які можна використовувати для боротьби з совкою на городі:

Розводимо настоянку із часнику. Часник містить речовини, які відлякують совок та інших шкідників. Для приготування настойки подрібніть кілька зубчиків часнику і залийте окропом на 1-2 дні. Потім процідіть настоянку та розведіть її водою у співвідношенні 1:5. Отриману рідину можна використовувати для обприскування рослин.

Використовуйте настоянку тютюну. Тютюн містить нікотин, який може вбити совок та інших шкідників. Щоб приготувати настоянку, залийте тютюн окропом і настоятися на кілька днів. Потім процідіть настоянку та розведіть її водою у співвідношенні 1:5. Цю настойку можна використовувати для обприскування рослин.

Застосовуйте механічні методи. Регулярно оглядайте рослини та видаляйте всіх комах вручну. Також можна встановити на городі липкі пастки, які вловлюватимуть комах.

Використовуйте рослинні відвари. Можна приготувати відвар з лушпиння цибулі, розторопші, деревію, полину, смородини та інших рослин. Ці відвари можна використовувати для обприскування рослин.

Посадіть рослини-відлякувачі. Деякі рослини, такі як м'ята, чорнобривці, календула, незабудки та пижма, містять речовини, які відлякують совок та інших шкідників. Посадіть ці рослини на городі, щоб зменшити кількість комах.

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