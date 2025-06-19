Чи можна відмовитись від оплати за доставку газу та як це зробити

В Україні кожен споживач, підключений до газової мережі, зобов’язаний щомісяця сплачувати не лише за обсяг використаного газу, а й за його доставку. Це правило діє навіть у тому випадку, якщо газом зовсім не користувалися — платіжка за транспортування все одно надійде.

Як пояснили в НКРЕКП, така система оплати є обов’язковою відповідно до чинних нормативів. Від сплати за доставку газу звільнень або пільг наразі не передбачено. Якщо будинок або квартира залишаються підключеними до газової системи, нарахування за розподіл здійснюються автоматично, незалежно від фактичного споживання ресурсу.

Ціна на газ для населення на даний момент фіксована і становить 7,96 гривні за кубометр. Вона залишатиметься незмінною принаймні до кінця квітня 2026 року. Що стосується тарифу на доставку, то він розраховується на основі історичних даних про споживання — тобто береться до уваги обсяг використаного газу в попередні періоди.

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Однак для тих, хто не користується газом і не бажає продовжувати оплачувати його транспортування, є спосіб уникнути таких витрат. Єдиним законним варіантом є офіційне відключення від газової мережі. Для цього потрібно звернутися до місцевої газової компанії з відповідною заявою, дочекатися оформлення акту про припинення постачання, після чого спеціалісти проведуть технічне від’єднання помешкання від системи. Лише після завершення цієї процедури припиниться нарахування плати за доставку.

У разі, якщо оператор газорозподільних мереж затягує процес або відмовляється проводити відключення, споживач має право звернутися зі скаргою до НКРЕКП. Це дозволить захистити свої права та зупинити оплату за послуги, які фактично не використовуються.

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