Чоловік влаштував стрілянину у центрі Нью-Йорка: 4 людей загинули, є поранені (фото)

У престижному хмарочосі на Манхеттені сталася стрілянина, під час якої 27-річний чоловік, озброєний автоматичною гвинтівкою, вбив чотирьох осіб, зокрема поліцейського, а згодом наклав на себе руки. Як заявила комісар поліції Нью-Йорка Джессіка Тіш, нападником виявився Шейн Тамура з Лас-Вегаса.

Про це пишуть CNN, CNBC. Чоловік увірвався до 44-поверхової будівлі на Парк-авеню з гвинтівкою M4 і відкрив стрілянину, вбивши офіцера поліції та ще двох чоловіків. Після цього Тамура піднявся ліфтом на один із верхніх поверхів, де знаходився офіс компанії Ruden Building Management, і застрелив жінку, яка намагалася сховатися.

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Після нападу стрілець пройшов коридором будівлі й вистрілив собі в груди. Мер Нью-Йорка Ерік Адамс повідомив, що внаслідок інциденту також поранено кількох людей.

За словами Тіш, нападник за кілька днів перетнув усю країну, прибувши до Нью-Йорка незадовго до атаки. Відомо, що в минулому Тамура мав психічні розлади — цю інформацію надали правоохоронці Лас-Вегаса. Мотиви його дій залишаються невідомими, слідство триває.

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