МВС: чоловік, який влаштував стрілянину у Шевченківському суді, підірвав себе

Епопея із вибухами в Шевченківському суді Києва закінчилася тим, що чоловік, який підірвав у приміщення суду вибуховий пакет, покінчив життя самогубством.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. "Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе", – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Клименко повідомив також, що під час штурму приміщення суду поранені отримали двоє бійців КОРДу. "Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці", – додав він.

У розмові з журналістами Клименко підтвердив, що саме Ігор Гуменюк влаштував вибухи у приміщенні суду.

За його словами, він спочатку кинув у караул вибуховий пристрій та намагався втекти з-під варти. Конвой зупинив його пострілом у повітря. Після цього Гуменюк забарикадувався в окремому приміщенні.

Спецпризначенці з КОРДу намагалися вмовити Гуменюка вийти, однак він не йшов на контакт. Двері деблокували силою, Гуменюк кинув ще один вибуховий пристрій, поранивши двох бійців КОРДу.

Сам Гуменюк загинув від вибухового пристрою, який підірвав сам.

Наразі правоохоронці не знають, де знаходилися вибухові пристрої. Поки невідомо, чи проніс Гуменюк їх у будівлю суду, чи вони вже знаходились там.

Нагадаємо, під вечір 5 липня вибух пролунав у Шевченківському суді Києва, де мали розглядати справу Ігоря Гуменюка, якого підозрюють у вчиненні теракту біля Верховної Ради у 2015 році.

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