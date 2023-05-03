М‘ята та нашатир: як позбутися мишей в будинку
Хоч раз у житті кожен з нас стикався з мишами у будинку, на дачі, у гаражі та інших приміщеннях. Миші псують речі та переносять небезпечні хвороби. Як вигнати шкідників з дома дізнавався UaPortal.
Першочергово встановіть у будинку мишоловки з приманкою – шматком сиру чи ковбаси. Якщо ви побачили в домі діри у стінах, підлозі чи шафах – закрийте їх будівельної піною.
Найкраще проти мишей використовувати спеціальну отруту. Купіть її та розкладіть по будинку, уникаючи місць, де на неї можуть натрапити діти чи домашні улюбленці.
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Можете помити підлогу у будинку розчином хлорки, після чого провітріть дім. Крім того, можна викликати дезінсекторів, які професійно боряться зі шкідниками.
Народні засоби
- Налийте в банку олію та залишіть її під нахилом шийкою вгору. Можливо, вранці ви побачите у ній гризунів.
- Змішайте цукор, борошно, гіпс та кілька крапель олії. Покладіть суміш на тарілки та розкладіть по будинку.
- Візьміть хліб, сир чи ковбасу та додайте туди отруту.
- Мишей відлякують різкі запахи – полин, кінза, м'ята, бузина, ромашка, коріандр, оцет і хлорка. Тому можете скористатись ними.
- Купіть спеціальне обладнання, яке видає ультразвук. Поставте у всіх приміщеннях будинку.
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