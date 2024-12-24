'Ми боремося заради життя, Фіцо бореться заради грошей, причому навряд чи заради грошей для Словаччини' - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні в понеділок різко розкритикував прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який 22 грудня відвідав Кремль для переговорів із Владіміром Путіним щодо постачання газу. Зеленський зазначив, що після їхньої зустрічі в Брюсселі за присутності лідерів ЄС подальші дії Фіцо вже не викликають здивування.

"Ми боремося заради життя, а Фіцо – заради грошей, і, скоріш за все, не для Словаччини. Тіньові домовленості з Путіним – це або торгівля державними інтересами, або переслідування власних фінансових вигод", – заявив президент України. Про це повідомляє "Європейська правда".

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Він також нагадав, що Фіцо отримав пропозиції щодо компенсації для Словаччини за можливі втрати від скорочення російського транзиту та альтернативи з постачання газу, які могла забезпечити Єврокомісія.

"Ми були готові співпрацювати. Але Фіцо відмовився від компенсацій для словаків і не бажає працювати з Єврокомісією. Чомусь йому вигідніше домовлятися в Москві. Усі в Європі розуміють причину цієї вигоди – немає жодного, хто б цього не розумів. Країни Європи мають працювати разом заради безпеки своїх народів", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Ісландії з робочим візитом.

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