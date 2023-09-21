"Ми чітко бачимо, що перемога стає все ближчою": Зеленський провів зустріч з високопосадовцями США

21 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з ключовими постійними членами Конгресу Сполучених Штатів Америки в Вашингтоні. Зустріч відбулася із спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті, лідером Республіканської партії в Палаті представників Стівом Скалізом, лідером Демократичної партії в Палаті представників Хакімом Джефрісом і іншими конгресменами.

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Про це він написав у себе в Telegram-каналі. Президент Зеленський висловив щиру вдячність Палаті представників, обом партіям та американському народу за стійку підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні в умовах великого виклику, який став для країни наслідком агресії росії.

За словами президента, Україна та Сполучені Штати досягли значного прогресу в захисті важливих цінностей, таких як демократія, свобода та гідність. Ці цінності є основою відносин між обома країнами. Україна продовжує стирати наслідки російської агресії, і понад половина окупованих територій вже звільнена від російських військ. З цієї зустрічі видно, що перемога наближається, і обидві країни роблять кроки, щоб досягти цієї мети.

Під час зустрічі обговорювалися актуальні питання, пов'язані зі ситуацією на полі бою та першочергові потреби в сфері оборони. Однією з ключових тем було зміцнення протиповітряної оборони України.

Президент Зеленський підкреслив, що перемога України буде гарантією того, що жодна диктатура, включаючи Росію, не зможе дестабілізувати вільний світ. Щоб досягти цієї перемоги, країни мають діяти єдино і працювати разом.

Зустріч Президента Зеленського з представниками Конгресу США підкреслює важливість стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами у справі підтримки демократії, свободи і миру, а також спільних зусиль в боротьбі за стабільність і безпеку на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим".

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