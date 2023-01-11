'Ми точно переживемо цю зиму': в 'Укренерго' сумніваються в можливості повного блекауту

Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький прокоментував ймовірність повного блекауту в Україні. За його словами, такий варіант розвитку подій радше теоретичний, аніж реальний.

Втім, проблеми з постачанням енергетики можуть повернутися до режиму листопада-грудня 2022 року. Про це Кудрицький сказав у ефірі телемарафону.

"Я вважаю сценарій блекауту більше теоретичним, ніж тим, який має трапитися з нами в майбутньому", – зазначив він.

Глава "Укренерго" вказав, що енергетики готуються до песимістичного сценарію зі світлом, однак це залежить від декількох чинників. Зокрема, від продовження російських обстрілів по енергетичних об'єктах.

"Якщо при цьому буде виходити з ладу та генеруюча потужність, яку ми відновлюємо, то це буде нівелювати наші зусилля по збільшенню генерації, яких ми зараз докладаємо", – пояснив він.

Кудрицький додав, що за такої ситуації доведеться застосовувати планові відключення, а у періоди похолодання вводити аварійні. Якщо росіяни знову здійснять обстріл енергооб'єктів України, то перерви в енергопостачанні можуть бути триваліші.

"Такий песимістичний сценарій передбачає, що ми будемо жити в режимі листопада-грудня 2022 року. Ми точно переживемо цю зиму. Він не смертельний, він некомфортний", – наголосив глава "Укренерго".

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком стабілізаційних відключень за посиланням.

Додамо, українські школярі розробили бота в Telegram, який сповіщатиме про наявність світла в будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обов'язково повинно бути в кожній оселі на випадок тривалих блекаутів.

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