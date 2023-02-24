На річницю вторгнення: перші польські Leopard 2 вже в Україні

З Польщі до України 24 лютого вперше прибули бойові танки Leopard 2. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час засідання Ради національної безпеки, яке було скликане президентом республіки Анджеєм Дудою.

Як повідомляють польські ЗМІ, на засіданні Радбезу Блащак підтвердив, що Польща першою поставила Україні перші такі танки. "Сьогодні в Україну вже прилетіли польські "леопарди", – сказав він.

Він нагадав, що 11 січня президент Анджей Дуда висунув проєкт створення коаліції, яка передасть Україні танки західного виробництва. "І ми справді створили таку коаліцію", – додав міністр.

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За його словами, "фундаментальну роль тут відіграв факт нашої співпраці з Німеччиною".

"Ну, після розмови з німецьким колегою, на його прохання, я погодився на такий поділ, щоб польська сторона займалася створенням коаліції країн, які мають танки Leopard 2A4, а німецька сторона країн, які мають танки Leopard 2A6", – зауважив Блащак.

Він також подякував своїм колегам з Норвегії, Канади, Фінляндії та інших країн за те, що, за його словами, "нам вдалося створити батальйон цих танків".

Тим часом за даними видання, відкриваючи засідання Ради безпеки, президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, який у п'ятницю відвідує Київ, не брав у ньому участі. "Я посміхаюся, що він поїхав везти туди наших "Леопардів" як перші танки, які дійшли до України з цієї коаліційної танкової допомоги, ініціатором якої ми були з самого початку", — сказав Дуда.

Він додав, що у зв'язку з появою "цих сучасних танків на українській землі" він радий, що "в цій сфері ми теж тримаємо пальму першості".

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"І добре з цієї точки зору, що прем'єр-міністр сьогодні це реалізує, тим більше, що сьогодні не випадковий день - річниця нападу Росії на Україну", — сказав президент.

Чому танки Leopard 2 такі важливі для України?

Про це пише CNN:

Основною перевагою є велика кількість цих танків саме у Європі, загалом близько 2 000 Leopard 2. Це означає, що буде менше проблем з логістикою і танки можуть приїхати в Україну;

13 європейських країн мають Leopard 2 і більшість дало згоду на постачання, але потрібен був дозвіл Німеччини, який 25 січня було надано Бундестагом;

У порівнянні з іншими моделями, танки Leopard мають відносно низькі вимоги до обслуговування;

На відміну від Abrams, Leopards працюють на дизельному пальному, що робить їх споживання ефективнішим, зменшуючи кількість необхідних бензовозів;

Leopard 2 має потужну гармату та здатен розганятися до 70 км/год (або 50 км/год на бездоріжжі) – це робить його надзвичайно маневреним;

Також Leopard 2 має повний захист від загроз, зокрема від саморобних вибухових пристроїв та мін.

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Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив про передачу танків M1 Abrams Україні. Як вони допоможуть на фронті читайте у нашому матеріалі.

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