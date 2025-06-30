На які пільги мають право українці з 2 групою інвалідності

Особи з інвалідністю II групи в Україні користуються рядом соціальних гарантій та пільг. Для їх оформлення потрібно мати посвідчення встановленого зразка.

Соціальні пільги для людей з інвалідністю II групи

Автоматичного надання знижок на оплату комунальних послуг не передбачено — як і інші громадяни, особи з інвалідністю мають подавати заяву на субсидію через органи соціального захисту населення. Про те, які пільги можуть оформити люди з II групою інвалідності у липні 2025 року, зазначається в Законі "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Хоча така категорія осіб, як правило, здатна самостійно обслуговувати себе, повноцінно працювати у звичайних умовах вони не завжди можуть. Тому передбачено низку трудових пільг:

відсутність випробувального терміну при прийомі на роботу;

право на звільнення без попередження у будь-який момент;

можливість працювати за індивідуальним графіком;

щорічна відпустка надається у зручний час і має більшу тривалість, ніж загальноустановлена.

Пільги в галузі охорони здоров’я

Особи з інвалідністю II групи можуть розраховувати на знижку 50% при придбанні лікарських засобів за рецептом. Якщо інвалідність отримана внаслідок бойових дій — ліки, вакцини та медичні препарати надаються безкоштовно.

Додаткові пільги передбачені для людей з порушенням зору:

студенти можуть отримати диктофони для навчання;

користувачі бібліотек — аудіоплеєри для доступу до інформації.

Також держава забезпечує:

безкоштовні або пільгові санаторні путівки за медичними показаннями;

надання меблів та реабілітаційного обладнання;

ортопедичні вироби;

засоби для пересування та догляду;

спеціальні комунікаційні пристрої.

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Освітні й транспортні переваги у 2025 році

Абітурієнти з інвалідністю мають право вступати до вищих навчальних закладів за спеціальними квотами, а до закладів професійної освіти — без конкурсу. Під час навчання вони можуть отримувати соціальну стипендію, а також додаткову матеріальну та психологічну підтримку.

У сфері транспорту передбачено такі пільги:

безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті (крім таксі);

50% знижки на залізничні, автобусні, річкові й авіаперевезення в період з 1 жовтня до 15 травня;

пріоритетне обслуговування в касах, держустановах та інших сервісних закладах.

Перевізники зобов’язані забезпечити доступні умови для транспортування осіб з інвалідністю, зокрема тих, хто пересувається на візках чи має інші потреби.

Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.

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