На яку доплату мають право самотні пенсіонери у вересні 2024 року

Відповідно до змін у законодавстві, з вересня 2024 року вводиться нова соціальна виплата для самотніх пенсіонерів віком від 80 років, які потребують постійного догляду. Розмір цієї доплати становить 944 гривні на місяць. Про це пише nv.ua.

Право на отримання доплати мають громадяни України, які відповідають встановленим критеріям та подали необхідні документи.

Для оформлення доплати потрібно підготувати наступний пакет документів:

заяву;

висновок лікарів;

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку з Пенсійного фонду.

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Звернутися для оформлення доплати слід до найближчого відділення Пенсійного фонду.

Терміни розгляду заяви та прийняття рішення про призначення доплати визначаються чинним законодавством.

Для отримання більш детальної інформації про порядок оформлення доплати та необхідні документи рекомендується звернутися до Пенсійного фонду за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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