На Київщині ворожий Шахед влучив у багатоповерхівку: фото наслідків
У ніч проти 25 січня росіяни запустили "Шахеди" по території України, внаслідок чого у Київській області зазнав руйнувань 9-поверховий будинок. На місці працюють рятувальники.
Про наслідки повідомили у ДСНС та показали фото атаки. Сталася руйнація балконів 4-8 поверхів, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини.
"У Вишневому через ворожу атаку зруйновано балкони від 5 до 9 поверхи. Надзвичайники врятували трьох осіб з 5-го поверху та двох з 7-го поверху будівлі, з них - двоє дітей. Попередньо минулося без постраждалих. На місці працюють 42 рятувальники та 7 одиниць техніки. Інформація оновлюється", - йдеться у дописі.
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Крім того, в результаті ворожої атаки загорілася будівля виробничого приміщення у Фастівському районі. Ліквідовано пожежу на площі 600 м.кв. Минулося без жертв та постраждалих.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що армія РФ здійснила атаку БПЛА на Київщину, пошкоджено десятиповерхівку, троє людей загинуло.
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