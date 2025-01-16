На Курщині вже загинуло 30-35 тисяч російських військових - Зеленський

За п’ять місяців боїв на Курському напрямку російські війська втратили близько 30-35 тисяч військових, серед яких убиті та поранені. "На одному тільки Курському напрямку, як підтвердить будь-яка розвідка світу, Росія втратила 30-35 тисяч осіб. Уявіть, що ви готові пожертвувати 30 тисячами своїх людей заради п’яти місяців тиску на нас, не досягнувши жодних результатів".

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Президент підкреслив, що такі втрати росіян не були випадковими. "Далекобійність дала результат", – зазначив він, натякаючи на ефективність української артилерії та сучасних зразків озброєння. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю польським ЗМІ.

Українські сили продовжують утримувати позиції на Курському напрямку, завдаючи суттєвих втрат ворогу. Як відзначають аналітики, п’ятимісячна операція закінчилася без жодних значних успіхів для російської армії.

Нагадаємо, Франція та Британія не виключають відправку миротворчих військ до України.

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