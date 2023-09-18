На місці Каховського водосховища утворюється новий ландшафт: вражаюче фото з космосу

Пройшло вже понад 3 місяці з часу, як російська окупаційна армія підірвала греблю Каховської ГЕС. На місці колишнього водосховища починають відбуватися ландшафтні зміни.

Це засвідчили супутникові фото, які опублікував OSINT-аналітик Tatarigami у соціальній мережі Х. На фото можна помітити, як на місці Каховського водосховища утворилися луки та поля.

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"Незвичайна новина на Каховському водосховищі. Всупереч очікуванням, що воно стане пустелею, нещодавні спостереження на місці й супутникові знімки виявили цікавий розвиток подій: природа швидко відновлюється, оскільки рослинність перетворює цю територію на квітучу тростинну зарість", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на основі покадрового відео, зібраного із супутникових знімків, зроблених у період з кінця червня до вересня, видно, що місцева рослинність швидко "колонізувала та трансформувала свіжу територію трохи більше ніж за місяць, створюючи новий ландшафт".

На території колишнього водосховища помітили очерет, осоку, на берегах виросли прибережні дерева, такі як тополі та верби.

Нагадаємо, після підриву греблі Каховської ГЕС з дна Дніпра "піднялися" мости часів Другої світової та черепи в касках.

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