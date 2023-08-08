На популярному пляжі у США акула атакувала 50-річну жінку (відео)

У Нью-Йорку в США акула атакувала жінку, що плавала біля узбережжя Атлантичного океану. Хижачка схопила 50-річну відпочивальницю за ліву ногу.

Як повідомляє влада міста, рятувальники кинулися на допомогу та доставили жінку на берег. Її в критичному стані відправили до лікарні, зазначає видання NY Post.

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Напад акули, як зазначає видання, стався вперше від 1953 року. Тепер рятувальники закрили пляж. Поліція патрулює узбережжя, залучивши гелікоптери та пляжні автівки. Акулу не вдалося піймати.

Тим часом влада міста попередила відпочивальників, що хоча напади акул в Рокевеї й надзвичайно рідкісні, однак їм варто не ризикувати й не лізти у воду.

Нагадаємо, мешканцям Австралії та туристам радять триматися якомога далі від океану. Акули почали масово полювати на відпочивальників та серфінгістів.

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