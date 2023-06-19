На півночі Англії знайшли військову нагороду з головою медузи, вік якої 1900 років (фото)

У Віндоланді на півночі Англії виявлено римську військову нагороду віком 1900 років, повідомляє Vindolanda Trust у своєму Twitter-акаунті.

Ця військова нагорода, відома як фалер, використовувалася для відзначення видатних солдатів і солдатів римської армії.

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Віндоланда - це римський форт, розташований на південь від стіни Адріана в північній Англії. Цей археологічний комплекс є одним з найважливіших римських археологічних пам'яток у Європі. Він складається з дев'яти фортів, де розміщувалися римські солдати з усієї Римської імперії. Форт датується третім століттям і включає стіни форту, будівлю штабу, будинок командира, зерносховища та казарми.

Під час розкопок було знайдено срібний фалер, на якому зображено голову Медузи - чудовиська з живими отруйними зміями замість волосся. Голова Медузи виконує роль захисного символу.

Крім того, археологи знайшли інші предмети, такі як наконечник списа, мідну ложку, штампований ободок мортарію, кераміку, намистину з дині, емальовану брошку-бант, накидку на піхви з мідного сплаву.

Нагадаємо, у Лондоні розкопали мавзолей давньоримської доби, де ховали багатіїв.

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