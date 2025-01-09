На Україну насуваються морози до -15: коли очікувати похолодання

До кінця цього тижня в Україну повернеться похолодання, але триватиме воно недовго. "Вже з 7 січня в Україну почне заходити арктичний холод. Найнижчі температури очікуються в Сумській та Чернігівській областях", — зазначила синоптик.

Однак, за її прогнозом, вже з 11 січня температура знову почне поступово підвищуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко, опублікований у Facebook.

Прогноз на найближчі дні

5 та 6 січня в Україні ще утримається відносно тепла погода. Але 7-8 січня очікується чергове зниження температури.

"Такі похолодання можуть повторюватися, але вони будуть нетривалими. Як тільки встигнемо відчути мороз, відлига вже поспішить його змінити", — пояснила Діденко в попередньому прогнозі.

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У січні 2024 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 0...-4 °С морозу, а в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях — у межах 0...+2 °С тепла. Це на 1,5-2 °С вище за кліматичну норму. З 18 січня до України прийде морозна погода із температурою до мінус 15.

Нагадаємо, синоптикиня назвала дату повернення справжньої зимової погоди в Україну.

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