На Вовчанському напрямку прикордонники знищили танк окупантів дроном з написом 'За Охматдит' (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Вовчанському напрямку.

Там прикордонники знищили танк російських окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Вовчанський напрямок. FPV-дрони прикордонників з написами "За Охматдит!", "За українських дітей!", "За Україну!" влучають прямісінько у ворожий танк. Епічні кадри детонації його боєкомплекту – у відео", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити дрони з написами. На наступних кадрах видно роботу оператора, який скеровує БПЛА у російський танк, внаслідок чого військова техніка росіян вибухає.

Точний час та місце знищення танка не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 8 липня росіяни випустили по Україні 38 ракет різних типів. Однак з ракет влучила у дитячу лікарню "Охматдит" в Києві.

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