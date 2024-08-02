На вихідних Землю накриє потужна дводенна магнітна буря: як підготуватися

У п'ятницю, 2 серпня, на Землі триває магнітна буря силою чотири бали. Цей геомагнітний шторм належить до помаранчевого рівня небезпеки.

Однак вже на вихідних, 3-4 серпня, по Землі вдарить потужна дводенна магнітна буря. Згідно з попереднім прогнозом центру Meteoagent, сила геомагнітного шторму сягне шести балів з дев'яти можливих.

Чи є магнітні бурі сьогодні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Чи є магнітні бурі сьогодні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі – це коливання геомагнітного поля Землі, які можуть впливати на людей. Ці коливання можуть бути слабкими, помірними або сильними. Під час штормів можуть з'явитися такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

слабкість;

втома.

Також розповсюдженими симптомами є підвищений тиск, порушення сну, зміна настрою та загострення хронічних захворювань. Найбільш чутливі до магнітних бур люди з метеозалежністю, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки та діти.

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Що пити коли магнітні бурі:

Пийте багато чистої води, щоб зберегти водний баланс в організмі.

Зелений чай містить антиоксиданти, які допомагають нейтралізувати вільні радикали, що утворюються під час магнітних бур.

Ромашковий чай має заспокійливий ефект і допомагає зняти стрес.

Чай з шипшини багатий на вітамін С, який зміцнює імунітет.

Морс з журавлини або брусниці допомагає при головному болю і запамороченні.

Інші рекомендації:

Уникайте вживання алкоголю, кофеїну та жирної їжі.

Приймайте контрастний душ.

Робіть зарядку.

Гуляйте на свіжому повітрі.

Висипайтеся.

Приймайте заспокійливі ванни.

Зверніться до лікаря, якщо у вас є хронічні захворювання.

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