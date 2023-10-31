На Запорізькому напрямку пілоти двох Мі-17 накрили російську піхоту вогнем: відео

Українські військові пілоти накрили вогнем російську піхоту на Запорізькому напрямку. Працювала пара гелікоптерів Мі-17 у взаємодії з авіаційними навідниками.

Відео з'явилося у Телеграм-каналі спільноти UTAC team (команда UTAC створена українськими військовими) та на її сторінці в Instagram.

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На відео можна помітити, який один з гелікоптерів випускає вогонь, розвертається й відлітає. За ним з'являється інший Мі-17 та повторює удари.

"Безперечно найкраща робота у світі, своєрідна романтика де звук двигунів та лопатей який наближається щосекунди - автоматично пришвидшує твій пульс в очікуванні того самого маневру, під час якого мозок не сприймає приходи від ворожої арти, дронів та КАБів. Підхід, маневр, контроль відходу, фіксація результату ураження. Все це відбувається за пару хвилин, але щоб ці пару хвилин відбулися вдало і в першу чергу безпечно, проводиться чимала робота", – йдеться у коментарі до відео.

Нагадаємо, днями поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку бійці Сил оборони захопили позицію російських бойовиків. Штурмовики 65 окремої механізованої бригади учотирьох атакували десяток окупантів.

Також на Запорізькому напрямку воїни Сил Спеціальних операцій знищили російської техніки на 25 млн доларів.

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