Розпочалась друга тривала магнітна буря лютого: коли закінчиться та як вберегти організм

Друга затяжна магнітна буря лютого вже розпочалась. За прогнозами вчених, вона триватиме майже тиждень. Інтенсивність цієї хвилі буде коливатися, тому людям з ослабленим організмом варто бути готовими до неочікуваних симптомів.

Перше підвищення потужності розпочалося в суботу, 18 лютого, і трималося на рівні 3 балів. Проте вже з 19 лютого інтенсивність бурі зросла до 4 балів, зазначає Meteoagent. Протягом 20 та 21 числа інтенсивність також буде триматися на рівні 4 балів, і лише 22 лютого очікується спад до 3 балів. На такому ж рівні він протримається ще у четвер, 23 лютого. Повний спад геомагнітної потужності до 2 балів відбудеться лише 24 числа і залишиться на такому рівні до кінця місяця.

Геомагнітні коливання можуть вплинути на метеочутливих людей та тих, хто має хронічні захворювання. Симптоми метеозалежності можуть бути суто індивідуальними. Вони залежать від наявності у людини хронічних захворювань, її віку, способу життя, емоційного стану та інших факторів. Найчастіше скаржаться на:

слабкість, швидку стомлюваність;

втрату апетиту;

біль у м'язах та суглобах, а також місцях, де були переломи;

запаморочення;

головний біль, мігрень;

підвищення та зниження артеріального тиску;

шум у вухах;

прискорене серцебиття;

задишку;

перепади настрою, тривожність, агресивність, депресію.

Як уберегти організм

Щоб підготувати свій організм та уникнути негативних для здоров’я наслідків, необхідно дотримуватись простих правил. Пам’ятайте, що необхідно достатньо відпочивати, але при цьому не валятись у ліжку весь день. Робіть достатнє фізичне навантаження, гуляйте на свіжому повітрі, а у вільний час можете декілька хвилин полежати на дивані та випити трав’яний чай. Додайте до раціону більше свіжих овочів та зелені і пам’ятайте, що варто пити достатню кількість води без газу і підсолоджувачів. Намагайтесь уникати стресі та щоденно лягати спати в один час. Зазвичай спеціалісти радять лягати до 23:00 та спати не менше 7 годин.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, вченим вдалося з'ясувати, коли вибухне Сонце і забере з собою все живе. За їх висновками, людство зникне від дії сонця скоріше, ніж ця зірка помре.

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