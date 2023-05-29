Почнеться 'біла смуга'! Чотири знаки зодіаку чекає казкова удача у червні

Червень 2023 року стане дуже сприятливим періодом для трьох уродженців зодіакального кола, які стануть справжніми улюбленцями фортуни. Їм щаститиме у всьому, за що б не бралися.

Про це УНІАН заявив астролог Влад Рос. За його словами, у списку щасливчиків Леви, Близнюки, Стрільці та Овни.

Лев

Уродженцям цього знаку зодіаку щаститиме більше, ніж іншим, оскільки Венера увійде до їхнього будинку щастя, успіху, кохання та великих фінансових можливостей. Це найкращий час для зміни роботи та пошуку другої половинки. У червні Леви можуть зустріти людину, яка закрутить їм голову так, що вони не захочуть її відпускати. Найсприятливіший період – після 5 червня до кінця місяця.

Близнюки

Близнюки будуть під заступництвом Меркурія, що дасть змогу налагодити дуже потрібні контакти та зв'язки. "Біла смуга" у житті уродженців знаку розпочнеться з 11 червня – доходи почнуть зростати, а всі поїздки та відрядження виявляться вдалими. Близнюки можуть наважитися на придбання авто.

Стрілець

Стрільці, які обожнюють пригоди, зможуть вирушити у подорож і познайомитись із дуже цікавими людьми. Також у червні відкриються нові можливості для підвищення кваліфікації. Можливо, уродженці знаку відправляться на курси або займуться вивченням іноземних мов.

Овен

Уродженці цього знаку зодіаку в перший місяць літа знайдуть щастя в особистому житті. У стосунках пануватиме взаєморозуміння та любов. Більше того, червень – найкращий час для зачаття дітей, якщо поповнення у сім'ї давно планувалося. Щастити буде і у фінансових питаннях – гроші буквально самі почнуть йти до рук Овнів, вони навіть можуть виграти у лотерею.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.