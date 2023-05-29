Начнется 'белая полоса'! Четыре знака зодиака ждет сказочное везение в июне

Июнь 2023 года станет очень благоприятным периодом для трех уроженцев зодиакального круга, которые станут настоящими любимчиками фортуны. Им будет везти во всем, за что бы не брались.

Об этом УНИАН заявил астролог Влад Росс. По его словам, в списке счастливчиков Львы, Близнецы, Стрельцы и Овны.

Лев

Уроженцам этого знака зодиака будет везти больше, чем другим, поскольку Венера войдет в их дом счастья, успеха, любви и больших финансовых возможностей. Это лучшее время для смены работы и поиска второй половинки. В июне Львы могут встретить человека, который вскружит им голову так, что они не захотят его отпускать. Самый благоприятный период – после 5 июня и до конца месяца.

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Близнецы

Близнецы будут под покровительством Меркурия, что даст возможность наладить очень нужные контакты и связи. "Белая полоса" в жизни уроженцев знака начнется с 11 июня – доходы начнут расти, а все поездки и командировки окажутся удачными. Близнецы могут решиться на приобретение авто.

Стрелец

Стрельцы, которые обожают приключения, смогут отправиться в путешествие и познакомиться с очень интересными людьми. Также в июне откроются новые возможности для повышения квалификации. Возможно, уроженцы знака отправятся на курсы или же займутся изучением иностранных языков.

Овен

Уроженцы этого знака зодиака в первый месяц лета обретут счастье в личной жизни. В отношениях будет царит взаимопонимание и любовь. Более того, июнь – лучшее время для зачатия детей, если пополнение в семье давно планировалось. Везти будет и в финансовых вопросах – деньги буквально сами начнут идти в руки Овнов, они даже могут выиграть в лотерею.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.