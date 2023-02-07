ru
Війна в Україні

Над Бахмутом українські бійці приземлили ворожий штурмовик та безпілотник окупантів (відео)

Билім Олена

Над Бахмутом українські бійці приземлили ворожий штурмовик та безпілотник окупантів (відео)

Українські захисники над Бахмутом збили російський штурмовик, попередньо Су-25. Він прикривав російську піхоту, що рухалася на лінію оборони.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, один з бійців помітив ворожого літака та з ПЗРК почав гатити по ньому. Один з пострілів виявився фатальним для російського штурмовика. "Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників.

Читайте також: З'явилося відео, як безпілотник-камікадзе знищив ворожу бронетехніку та росіян на півдні України

Прикордонник відкрив вогонь з ПЗРК та збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома", – розповіли у ДПСУ.

Також повідомляється, що в одному із районів оборони на Донеччині прикордонники помітили ворожого безпілотника та знешкодили "пташку".

 
 
 

"Наші оборонці зупинили повітряного розвідника, розстрілявши ціль зі стрілецької зброї. Дрон окупантів тепер "хороший", – пожартували у ДПСУ.

 

Пропонуємо також прочитати, як українські військові ліквідували двох російських окупантів поблизу Бахмута. Вони скинули гранати з безпілотника й влучно поцілили у ворога.

Кілька днів тому українські захисники теж приземлили СУ-25 біля Бахмута, тоді вони використали ПЗРК Ігла-1.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

відеоросіяниавіаціяВійна в Україні