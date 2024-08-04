Над Луганськом здійнялися клуби диму: у місті пролунала низка вибухів (фото, відео)

У неділю, 4 серпня, в окупованому Луганську сталася серія потужних вибухів. Над містом у кількох місцях видніються клуби диму.

Місцеві мешканці у соцмережах пишуть, що місто зазначало ракетних обстрілів. Вони публікують фото та відео з місць "прильотів".

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"Луганськ зазнав обстрілів з боку ЗСУ. Оперативні служби виїхали на місце. Інформація уточнюється", - про це повідомили в так званому "уряді лнр".

Вибухи у Луганську 4 серпня. Джерело: Скриншот з відео Вибухи у Луганську 4 серпня. Джерело: Скриншот з відео

Вибухи у Луганську 4 серпня. Джерело: Скриншот з відео Вибухи у Луганську 4 серпня. Джерело: Скриншот з відео

Вибухи у Луганську 4 серпня. Джерело: Скриншот з відео Вибухи у Луганську 4 серпня. Джерело: Скриншот з відео

Вибухи у Луганську 4 серпня. Джерело: t.me/luganskallnews Вибухи у Луганську 4 серпня. Джерело: t.me/luganskallnews

Вибухи у Луганську 4 серпня. Джерело: t.me/luganskallnews Вибухи у Луганську 4 серпня. Джерело: t.me/luganskallnews

Вибухи у Луганську 4 серпня. Джерело: t.me/luganskallnews Вибухи у Луганську 4 серпня. Джерело: t.me/luganskallnews

Вибухи у Луганську 4 серпня. Джерело: t.me/luganskallnews Вибухи у Луганську 4 серпня. Джерело: t.me/luganskallnews

З соцмереж відомо, що під обстріл потрапили місця дислокацій збройних сил рф. Зокрема, був удар по вищому військовому авіаційному училищі штурманів та по луганському Машинобудівному заводу.

Повідомляється також, що "прильоти" відбулися й в окупованій Макіївці Донецької області.

Нагадаємо, у неділю, 4 серпня, у населеному пункті Мирне Кальміуського району Маріуполя загорілася військова база окупантів.

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