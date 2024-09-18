Наробив горя у Європі: чи дійде циклон 'Борис' до України

Циклон "Борис", який завдав значних руйнувань у Центральній Європі, не досяг території України в такій мірі, як побоювалися синоптики. Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Пік активності циклону припав на вихідні, коли в Центральній Європі спостерігалися сильні опади. В деяких регіонах випало рекордне для цього часу року кількість опадів. На щастя, Україну вдалося уникнути таких масштабних повеней", – зазначила Птуха в коментарі Укрінформу.

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За її словами, хоча Україна і відчула деякий вплив циклону, зокрема, на Одещині та в Карпатах пройшли дощі, проте ситуація залишилася під контролем.

"Циклон "Борис" був заблокований полем високого тиску з північних широт, тому він не зміг просуватися далі і кілька днів крутився на одному місці. Зараз він рухається у південному напрямку, до Італії, і втрачає свою силу", – пояснила синоптик.

Натомість на території України поступово встановлюється антициклон, який принесе суху і сонячну погоду. За прогнозами синоптиків, найближчим часом опадів не очікується.

"Починаючи з середи, в більшості областей України очікується сонячна погода. Така тенденція зберігатиметься щонайменше до 25 числа", – підсумувала Птуха.

Нагадаємо, днями у південних регіонах Польщі уряд оголосив надзвичайний стан через масштабні повені, спричинені надходженням циклону.

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