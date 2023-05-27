'Нафтогаз' попередив українців про нововведення в оплаті за розподіл газу: що варто знати

У "Нафтогазі" попередили українців про зміни у платіжках за газ. Зокрема, нововведення стосуються оплати за розподіл газу.

Після того, як місцевий облгаз перейшов в управління компанії НАК “Нафтогаз України", споживачі повинні по-новому платити за розподіл газу. Про це розповіли у департаменті комунікацій ТОВ “Газорозподільні мережі України".

Зміни стосуються побутових споживачів:

“Харківміськгаз",

“Харківгаз",

“Криворіжгаз",

“Дніпрогаз",

Кропивницька філія “Газмережі".

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Зазначається, що квитанції за споживання та доставку газу надходять в одному конверті. Також оптимізовано процедуру консультацій споживачів.

Після зміни оператора газорозподілу, громадянам при оплаті за послугу, потрібно звернути увагу на розрахунковий рахунок.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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