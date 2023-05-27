"Нафтогаз" предупредил украинцев о нововведениях в оплате за распределение газа: что нужно знать
В "Нефтегазе" предупредили украинцев об изменениях в платежках за газ. В частности, нововведения касаются оплаты за распределение газа.
После того, как местный облгаз перешел в управление компании НАК "Нефтегаз Украины", потребители должны по-новому платить за распределение газа. Об этом рассказали в департаменте коммуникаций ООО "Газораспределительные сети Украины".
Изменения касаются бытовых потребителей:
- "Харьковгоргаз",
- "Харьковгаз",
- "Криворожгаз",
- "Днепрогаз",
- Кропивницкий филиал "Газсети".
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Квитанции за потребление и доставку газа поступают в одном конверте. Также оптимизирована процедура консультаций потребителей.
После смены оператора газораспределения гражданам при оплате за услугу нужно обратить внимание на расчетный счет.
Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.
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