Перебував у критичному стані: внаслідок російської атаки по 'Охматдиту' 8 липня загинув хлопчик

Кількість жертв внаслідок російської атаки на Київ 8 липня зросла. Загинув маленький хлопчик, який перебував у лікарні "Охматдит".

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. За його словами, хлопчик був у критичному стані у відділенні реанімації.

"На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ Охматдит під час терористичної атаки 8 липня. Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охматдиту", – йдеться у повідомленні.

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Ляшко зазначив, що після удару по лікарні хлопчика транспортували до одного з медичних закладів Києва. На жаль, він помер.

"Приносимо свої щирі співчуття рідним малюка. Ніколи не пробачимо російським терористам, які вбивають наших дітей", – додав він.

Нагадаємо, уночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.

Зранку цього ж дня росіяни випустили по Україні 38 ракет різних типів. Однак з ракет влучила у дитячу лікарню "Охматдит" в Києві.

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