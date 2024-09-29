Знайдено аномальну планету, яка демонструє, що станеться із Землею через 8 мільярдів років

Астрономи виявили планету, яка може показати майбутнє Землі через мільярди років. Планета KMT-2020-BLG-0414, розташована на відстані 4000 світлових років від нас, обертається навколо білого карлика – зірки, яка завершила свій життєвий цикл. Це відкриття дозволяє вченим припустити, якою може бути доля нашої планети після того, як Сонце перейде у фазу білого карлика.

Через приблизно 5 мільярдів років Сонце перетвориться на червоного гіганта, поглинувши найближчі планети, серед яких Меркурій, Венера, і, можливо, Земля. Якщо Земля виживе, вона може перетворитися на схожий світ, як планета KMT-2020-BLG-0414, і віддалитися від згасаючого Сонця, пише Live Science.

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Ілюстративне зображення планети-карлика. Джерело: Giuseppe Parisi Ілюстративне зображення планети-карлика. Джерело: Giuseppe Parisi

Вчені зазначають, що життя на Землі буде можливим ще близько мільярда років, до моменту, коли океани випаруються через парниковий ефект. Подальше існування Землі під загрозою, коли Сонце стане червоним гігантом, але залишається невідомим, чи зможе планета уникнути поглинання.

Планета KMT-2020-BLG-0414 цікава також тим, що вона має подвійний супутник – коричневого карлика, який не спалахнув і значно перевершує Юпітер за розмірами. Це відкриття стало можливим завдяки ефекту "гравітаційної лінзи", коли масивні об'єкти викривляють простір і світло, роблячи далекі зорі видимими.

Фаза червоного гіганта Сонця змінить придатну для життя зону в Сонячній системі, перемістивши її ближче до орбіт Юпітера та Сатурна. Можливо, супутники цих планет, такі як Європа та Енцелад, можуть стати новими придатними для життя об'єктами в нашій системі.

Хоча доля людства через мільярди років залишається предметом припущень, астрономи вважають, що майбутні покоління можуть знайти притулок на крижаних супутниках, коли умови на Землі стануть непридатними для життя.

Нагадаємо, астероїд Апофіс може зіткнутися із Землею у 2029 році.

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