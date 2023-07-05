Налийте оцет у шампунь та забудьте про плями у ванній: корисний лайфхак

Збереження чистоти ванної кімнати не обов'язково пов'язано з використанням дорогих хімічних засобів. Виявляється, що можна досягти вражаючих результатів за допомогою простого і доступного розчину. Досвідчені господині вже довели його ефективність, а тепер ми поділимося цим прийомом з вами.

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Рецепт ефективного засобу для прибирання сантехніки

Вам знадобиться пульверизатор і кілька звичайних інгредієнтів, які, можливо, вже є у вас вдома. Перш за все, вам знадобиться оцет і шампунь або ополіскувач. Важливо вибрати шампунь з силіконами, які нададуть поверхні блиск. Підготуйте порожню ємність з пульверизатором, налийте оцет і додайте 50 мл шампуню або ополіскувача. Потім добре струсіть ємність, щоб інгредієнти рівномірно змішалися.

Розпиліть підготовлений розчин на поверхні сантехніки, особливу увагу звертаючи на забруднення і вапняний наліт. Залиште розчин на поверхні протягом 20 хвилин. Потім візьміть вологу губку або ганчірку і обережно протріть поверхні сантехніки. Ви швидко помітите, як легко відмивається бруд і наліт, залишаючи чистоту і блиск.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну. Знадобляться харчова сода, оцет та лимонний сік.

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