Завдали збитків на 200 млн доларів: з’явилося відео спецоперації ГУР зі знищення Іл-76 у Пскові

У ніч на 30 серпня у Пскові (Російська Федерація) безпілотники атакували аеродром та знищили два літаки Іл-76. Блогер та волонтер Сергій Стерненко заявив, що ворожу техніку було знищеного за допомогою засобів ураження, кошти на які зібрали українці.

Про це він повідомив у своєму Telegram. Стерненко зазначив, що загальна сума збитків, завдана ворогу, склала близько 200 мільйонів доларів. Також блогер показав відео зі знищенням ворожих літаків.

Читайте також: Безпілотники атакували Брянськ та Москву: фото та відео

"Унікальне відео спецоперації у Пскові! Спільно із Головним управлінням розвідки за ваші кошти нами було поставлено засоби ураження, які знищили 2 Іл-76, серйозно пошкодили ще 2 та уразили ще кілька літаків", – сказав Сергій Стерненко.

З його слів, Іл-76 було знищено українською розробкою, про закупівлю якої не звітували. Що то були за засоби та, що вони уміють – поки розповідати не будуть.

"Але гарантуємо – на так званій Росії буде і далі вибухати! Війна повертається туди, звідки прийшла — до росіян. І ми зробимо усе, щоб знищувати військовий потенціал окупантів. До перемоги!" – додав Стерненко.

Нагадаємо, вночі 30 серпня та зранку Росію масовано атакували дрони. Під ударом опинилися Псков, Тула, Брянськ, Орловська область, Москва та регіон, Рязань й Калузька область. У результаті атаки було знищено два великі транспортні літаки Іл-76 від 334-го авіаполку.

Пізніше в мережі показали нові супутникові знімки Псковського військового аеродрому "Крести" після атаки безпілотників.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!