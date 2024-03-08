Нардеп розповів, які обмеження виключили з нового законопроєкту про мобілізацію

У Верховній Раді триває підготовка урядового законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Зокрема, з оновленого документа виключили обмеження щодо користування автотранспортом та блокування рахунків осіб, які ухиляються від призову.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко. За його словами, блокування рахунків вирішили виключити, тому що "влада може, в принципі, робити це нормативно-правовими актами Національного банку".

"Всі інші обмеження, наскільки я пам’ятаю, вони підтримані робочою групою, і зараз будуть розглядатися на комітеті", – зазначив він.

Читайте також: Уряд готує новий механізм бронювання від мобілізації: що відомо

Івченко додав, що головні норми, які зараз обговорюють у Раді, не стосуються обмежень. Зокрема, це – демобілізація, питання щодо доглядальників за людьми з інвалідністю і електронний кабінет та повістка електронною поштою через електронний кабінет.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!