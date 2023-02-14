Народні прикмети на Стрітення Господнє 15 лютого

Православна церква 15 лютого відзначає Стрітення Господнє – одне з 12 найважливіших християнських свят. За народними прикметами у цей визначали, якою буде весна. Свято встановлене церквою в пам’ять Діву Марію і Йосипа Обручника, які на 40 день після Різдва Христового прийшли з немовлям в Єрусалимський храм, щоб принести жертву Господу за свого первістка.

За віруванням, на Стрітення зима вирушає туди, де було літо, а літо – туди, де була зима. Вони зустрічаються та сперечаються, і той, хто виграє, залишиться господарювати. Якщо до вечора потеплішає, то виграло літо і скоро будуть потепління. Якщо ввечері стало холодніше, то зима ще зостанеться на деякий час.

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Вважалось, що 15 лютого, це єдиний день, коли взимку може пролунати грім, тому свято назвали так. Стрітення розцінюється як зустріч зими і літа, тому пов’язані з цим святом прикмети розповідають якими будуть погода та врожай:

Ясна і тиха погода в цей день віщує добрий урожай поля і роїння бджіл;

Якщо на Стрітення ясна і тепла погода, урожай буде добрим;

Відлига в цей день – до ранньої і теплої весни;

Сніг на Стрітення – весна буде затяжна і дощова;

Холоди прийшли 15 лютого – весна буде холодна;

Замело снігом – хліб вродить;

Тиха і сонячна погода – до хорошого урожаю льону;

Капель в Стрітення – до врожаю пшениці, вітряно – до врожаю фруктів;

Заметіль на Стрітення – до пізньої весни;

Теплий день – до ранньої і теплої весни;

Зоряне небо в ніч з 14 та 15 лютого – до пізньої весни.

Що не можна робити на Стрітення:

Не можна лаятися, сваритися, прибирати, вишивати, прати, працювати в городі та митися у лазні;

Працювати можна, лише якщо робота направлена на благо іншим людям, яким необхідна допомога;

Не можна вирушати у довгу мандрівку через мінливу погоду, щоб не натрапити на неприємності. "На Стрітення вирушиш в дорогу – скоро додому не повернешся";

Не можна класти гроші на кухонний стіл.

Нагадаємо, у 2023 році свято Валентинів день припадає на вівторок 14 лютого. Читайте у нашому матеріалі про історію та традиції святкування Дня закоханих. Раніше ми підготували оригінальні привітання українською мовою для дівчат на День всіх закоханих.

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