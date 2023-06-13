Комахи дуже не люблять цей запах: Як вигнати мурах з дому на дачі

Під час літніх місяців, коли активно розповсюджуються різні неприємні комахи, власники приватних будинків часто стикаються з проблемою мурашок, які намагаються проникнути на кухню.

Одна жінка поділилася простим і ефективним методом, який допомагає швидко відганяти мурах від кухні. Шеннон Догерті розмістила відео на платформі TikTok, де розповіла, що можна використовувати корицю для цієї цілі, оскільки мурахи не терплять її запаху.

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"Чому я розсипаю корицю по всій кухні? Це один із маминих хитрощів. Моя бабуся навчила мене цьому простому трюку: просто розсипте корицю у щілини стін, і мурахи не будуть наважуватися подальшого проникнення, а ваша кухня буде приємно пахнути. Поділіться цим з усіма!" – пояснила блогерка.

Шеннон використовувала як цілі палички кориці, так і мелену корицю в стратегічних місцях на своїй кухні, зокрема біля духовки, дверей та під шафами.

Коментатори приємно здивувалися цьому пораді та багато з них зізналися, що навіть не здогадувалися про таку властивість кориці як відлякування мурах.

Однак, деякі коментатори висловили занепокоєння тим, що запах кориці може привернути інших шкідників, від яких вона не відлякує. Крім того, дехто зазначив, що у них є домашні тварини, такі як собаки, які можуть зацікавитися корицею та навіть з'їсти її.

Нагадаємо, є ще один цікавий метод, який може допомогти вам уникнути проблеми з мурашками на вашій дачі.

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