Насекомые очень не любят этот запах: Как выгнать муравьев из дома на даче

Во время летних месяцев, когда активно распространяются различные неприятные насекомые, владельцы частных домов часто сталкиваются с проблемой муравьев, пытающихся проникнуть в кухню.

Одна женщина поделилась простым и эффективным методом, помогающим быстро отгонять муравьев от кухни. Шеннон Догерти разместила видео на платформе TikTok, где рассказала, что можно использовать корицу для этой цели, поскольку муравьи не терпят ее запаха.

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"Почему я рассыпаю корицу по всей кухне? Это одна из маминых уловок. Моя бабушка научила меня этому простому трюку: просто рассыпьте корицу в щели стен, и муравьи не будут решаться дальнейшему проникновению, а ваша кухня будет приятно пахнуть. Поделитесь этим со всеми!" – объяснила блоггерша.

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Шеннон использовала как целые палочки корицы, так и молотую корицу в стратегических местах на своей кухне, в частности у духовки, дверей и под шкафами.

Комментаторы приятно удивились этому совету и многие признались, что даже не догадывались о таком свойстве корицы как отпугивание муравьев.

Однако некоторые комментаторы выразили обеспокоенность тем, что запах корицы может привлечь других вредителей, от которых она не отпугивает. Кроме того, некоторые отметили, что у них есть домашние животные, такие как собаки, которые могут заинтересоваться корицей и даже съесть ее.

Напомним, есть еще один интересный метод, который может помочь вам избежать проблемы с муравьями на вашей даче.

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