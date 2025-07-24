Спадок під загрозою: як нелегальний виїзд з України впливає на майнові права
Оформлення спадщини – завдання непросте, особливо в умовах воєнного стану. Виїзд за кордон, відсутність необхідних документів або складнощі юридичного характеру часто змушують людей звертатися за допомогою до юристів.
У нинішніх реаліях все частіше порушується питання: чи можуть позбавити спадщини тих, хто залишив Україну нелегально? UAportal спільно з Новини.LIVE роз’яснюють, чи зберігає людина, яка виїхала за кордон незаконно, право на спадкове майно.
Юристи наголошують: сам факт незаконного виїзду за кордон не є підставою для позбавлення права на спадок. Це окреме порушення закону, яке підлягає розгляду в межах кримінального провадження.
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"Якщо мова йде про незаконний перетин державного кордону або втечу з країни, то це вважається злочином, який потребує проведення досудового розслідування та притягнення особи до відповідальності. Проте це не має жодного відношення до спадкових прав", – пояснив у коментарі Новини.LIVE Станіслав Борис, керуючий партнер юридичної фірми VIDAR.
Позбавити спадкоємця майна можливо лише у разі доведеної державної зради чи вчинення особливо тяжкого злочину. Але навіть у такому випадку йдеться лише про конфіскацію після того, як особа вже вступила у спадкові права.
Чи реально оформити спадщину з-за кордону у 2025 році?
Навіть якщо людина не має можливості повернутися в Україну, вона все одно може набути право на спадщину. У Міністерстві юстиції України повідомили, що є два способи подати заяву про її прийняття:
- особисто, звернувшись до українського нотаріуса (якщо це дозволяють обставини);
- через поштове відправлення заяви до нотаріуса в Україні – за умови, що підпис на ній завірено нотаріусом в іноземній державі або українським консулом.
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Подати заяву через представника не можна – навіть за наявності довіреності. При цьому слід дотриматися строку: документ має бути подано протягом 6 місяців із дня смерті спадкодавця. У такому разі офіційною датою подання вважається день відправлення листа, а не день його отримання нотаріусом.
У випадку, якщо ви користуєтеся послугами іноземного нотаріуса, можуть знадобитися:
- апостиль або консульська легалізація;
- офіційний переклад українською мовою, нотаріально засвідчений.
Найзручнішим варіантом залишається звернення до українського консульства: документи одразу оформлюються державною мовою та не потребують додаткових перекладів чи легалізації.
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