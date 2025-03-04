Справжня весна на порозі: в Україну йде тепло до +20 з мінімумом опадів

Весна в Україні стартувала з похмурої погоди, дощів і мокрого снігу, проте невдовзі синоптики обіцяють суттєве покращення погодних умов. За прогнозами, упродовж першого тижня березня на території країни домінуватиме область високого тиску, що сформувалася над Центральною та Східною Європою.

Разом із нею з південного заходу надійде потік теплого повітря, що спричинить значне підвищення температури та майже повну відсутність опадів. У вівторок, 4 березня, по всій країні встановиться тепла та суха погода без опадів. Вітер західний, 7–12 м/с, у північних і західних областях вдень можливі пориви 15–17 м/с, на Закарпатті напрямок вітру буде змінним, 3–8 м/с. Вночі температура становитиме -3…+2°C, удень підніметься до +4…+9°C, а на заході та півдні місцями сягатиме +10…+12°C.

У середу, 5 березня, на всій території України збережеться тепла та суха погода. Вранці та вночі в південних і західних регіонах можливий туман. Вітер західного напрямку, 7–12 м/с, уночі на півночі та сході місцями можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до +4°C, а вдень підніметься до +5…+10°C, у центральних, південних і західних регіонах очікується потепління до +11…+16°C.

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У четвер, 6 березня, переважатиме мінлива хмарність без опадів, проте вночі на сході та півночі можливий короткочасний дощ. Вітер західний, 5–10 м/с, у Карпатах і на Закарпатті змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме 0…+5°C, удень підніметься до +9…+14°C, а в південних, центральних і західних регіонах – до +15…+18°C.

У п’ятницю, 7 березня, по всій Україні пануватиме ясна та суха погода. Вранці та вночі подекуди можливий туман. Вітер південно-західного або західного напрямку, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +1…+6°C, вдень потеплішає до +12…+17°C, а на Одещині місцями стовпчики термометрів можуть піднятися до +20°C.

У суботу, 8 березня, по всій країні збережеться суха й тепла погода. У нічні та ранкові години місцями утворюватиметься туман. Вітер змінного напрямку, 3–8 м/с. Температурні показники вночі залишаться в межах +1…+6°C, а вдень прогнозується від +12 до +17°C.

У неділю, 9 березня, через вплив антициклону з північного сходу в усіх регіонах очікується малохмарна та суха погода. Вітер східного або південно-східного напрямку, 5–10 м/с. У нічний час температура становитиме +1…+6°C, удень коливатиметься в межах +11…+16°C, на півночі та сході буде трохи прохолодніше – +6…+11°C.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи справді весна поб'є температурні рекорди.

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