Справжнє літнє тепло та мінімум дощів: прогноз погоди в Україні на 25 червня

У період з 23 по 27 червня в Україні пануватиме тепла, але нестійка погода. погоди. У кількох регіонах прогнозують дощі та грози, але вже з середини тижня очікується повернення справжньої літньої спеки.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр. У середу, 25 червня погода буде переважно сухою, лише на півночі ймовірні короткочасні дощі. У цей день температура на півдні сягне +33, у східних і центральних областях – до +29–33. Західні та північні регіони також відчують значне потепління – місцями до +31 вдень.

Загалом тиждень обіцяє бути теплим, з поступовим переходом до справжньої літньої погоди, хоч і не без локальних опадів на початку.

Раніше ми розповідали, що експерт попередив про наслідки аномального потепління для України.

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