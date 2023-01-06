Справжній рецепт узвару на Різдво: що зробить напій дуже смачним
Узвар є традиційним напоєм на Різдво в Україні. Складно уявити це релігійне свято без смачного і символічного напою.
Його заведено готувати у Святвечір напередодні Різдва. Він, як і кутя, також несе в собі символічне значення - вічне життя і переродження.
Чим відрізняється узвар від компоту? Узвар, на відміну від компоту, не варять. Це напій з сухофруктів, який заварюють. Обдаючи їх кип'ятком цей напій стає дуже насиченим і корисним.
Чим корисний узвар
Цей чудовий напій відомий цілющими та протизапальними якостями, він сприяє продовженню молодості, здоров'я та краси. Узвар благотворно впливає на стан судин, а також надзвичайно корисний для нормальної роботи шлунка і кишечника.
Завдяки вмісту сушених груш та яблук узвар заряджає організм бадьорістю та енергією, а також сприяє виведенню токсинів та солей важких металів.
Класичний рецепт узвару
- Яблука - 1 стакан
- Груші - 1 стакан
- Чорнослив - 5 шт
- Родзинки
- Мед
- Цукор - за смаком
- Меліса і м'ята сушена
- Листя смородини (за бажанням)
Промити сухофрукти два-три рази теплою водою. Спочатку в киплячу воду додаємо сушку з груш, а за п'ять хвилин сушені яблука, чорнослив, родзинки, мелісу, м'яту та листя смородини.
Накриваємо кришкою і робимо маленький вогонь.
Через 5 хвилин додаємо родзинки та 1 столову ложку цукру, додаємо мед та вимикаємо. Даємо узвару охолонути під кришкою.
Узвар з яблук з медом
- Сушені яблука - 200 г
- Мед - 4 ст. л
- Вода - 1,5 л
Вимийте яблука і покладіть в каструлю. Залийте яблука окропом і дайте постоять близько 4 годин. Процідіть яблука через дрібне сито або марлю.
Додайте до узвару мед і перемішайте, доки він не розчиниться.
Узвар з лимонною цедрою
- Сухофрукти (суміш) - 250 г
- Цедра лимона - до смаку
- Мед
Помийте сухофрукти декілька разів та залийте їх водою на 3-4 години. Дістаньте сухофрукти і залийте їх окропом з додаванням цедри лимона. Після цього закутайте узвар та залиште настоюватися всю ніч. Мед додаємо за бажанням.
Перед подаванням злити сухофрукти та подавати окремо з медом.
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Стануть корисними й привітання для рідних та близьких у переддень Різдва.
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