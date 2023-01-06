Справжній рецепт узвару на Різдво: що зробить напій дуже смачним

Узвар є традиційним напоєм на Різдво в Україні. Складно уявити це релігійне свято без смачного і символічного напою.

Його заведено готувати у Святвечір напередодні Різдва. Він, як і кутя, також несе в собі символічне значення - вічне життя і переродження.

Чим відрізняється узвар від компоту? Узвар, на відміну від компоту, не варять. Це напій з сухофруктів, який заварюють. Обдаючи їх кип'ятком цей напій стає дуже насиченим і корисним.

Чим корисний узвар

Цей чудовий напій відомий цілющими та протизапальними якостями, він сприяє продовженню молодості, здоров'я та краси. Узвар благотворно впливає на стан судин, а також надзвичайно корисний для нормальної роботи шлунка і кишечника.

Завдяки вмісту сушених груш та яблук узвар заряджає організм бадьорістю та енергією, а також сприяє виведенню токсинів та солей важких металів.

Класичний рецепт узвару

Яблука - 1 стакан

Груші - 1 стакан

Чорнослив - 5 шт

Родзинки

Мед

Цукор - за смаком

Меліса і м'ята сушена

Листя смородини (за бажанням)

Промити сухофрукти два-три рази теплою водою. Спочатку в киплячу воду додаємо сушку з груш, а за п'ять хвилин сушені яблука, чорнослив, родзинки, мелісу, м'яту та листя смородини.

Накриваємо кришкою і робимо маленький вогонь.

Через 5 хвилин додаємо родзинки та 1 столову ложку цукру, додаємо мед та вимикаємо. Даємо узвару охолонути під кришкою.

Узвар з яблук з медом

Сушені яблука - 200 г

Мед - 4 ст. л

Вода - 1,5 л

Вимийте яблука і покладіть в каструлю. Залийте яблука окропом і дайте постоять близько 4 годин. Процідіть яблука через дрібне сито або марлю.

Додайте до узвару мед і перемішайте, доки він не розчиниться.

Узвар з лимонною цедрою

Сухофрукти (суміш) - 250 г

Цедра лимона - до смаку

Мед

Помийте сухофрукти декілька разів та залийте їх водою на 3-4 години. Дістаньте сухофрукти і залийте їх окропом з додаванням цедри лимона. Після цього закутайте узвар та залиште настоюватися всю ніч. Мед додаємо за бажанням.

Перед подаванням злити сухофрукти та подавати окремо з медом.

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Стануть корисними й привітання для рідних та близьких у переддень Різдва.

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