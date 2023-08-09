Натуральний матеріал та теплопровідність: як обрати ідеальну ковдру

Всі ми добре розуміємо, що сон – це один з ключових факторів, який впливає на здоров'я, зовнішній вигляд і молодість. Однак якість сну невід'ємно пов'язана з комфортом ковдри, подушки та ліжка. Тому дуже важливо розібратись в тому, як обрати зручну ковдру, щоб вона забезпечувала якісний сон.

Новини.LIVE діляться корисними порадами щодо вибору ковдри.

Зрозуміло, що ковдра повинна виконувати під час нічного відпочинку кілька функцій: забезпечувати тепло, відводити надлишкову вологу від тіла і захищати від протягів. Крім того, легкий тиск ковдри на тіло стимулює та заспокоює нервову систему, активізуючи вироблення серотоніну, який регулює сон та допомагає виспатися.

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Які аспекти потрібно враховувати при виборі ковдри?

Перш за все, важливо звернути увагу на матеріал наповнювача ковдри, а саме - на синтетичні або природні волокна. Природні матеріали можуть бути дорожчими, але вони більш екологічно чисті та добре проводять тепло. Важливо пам'ятати, що природні волокна можуть викликати алергічну реакцію. Синтетичні матеріали погано пропускають повітря, але за ними легше доглядати.

Також велике значення має чохол ковдри, який повинен бути міцним і захищати від вологи. При виборі ковдри важливо враховувати власні потреби в теплоті ковдри. Виробники зазвичай вказують на рівень теплоти ковдри, використовуючи шкалу від одного до п'яти, де більша кількість означає більше тепла.

Керуючись цими підказками ви зможете вибрати ідеальну ковдру для себе, яка позитивно позначиться на якості вашого сну.

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