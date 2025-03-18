Наземний громадський транспорт у Києві відтепер працюватиме під час тривог: подробиці

Рішенням Ради оборони Києва з 21 березня громадський транспорт у столиці працюватиме і під час повітряних тривог. При цьому транспортні засоби зупинятимуться поблизу укриттів на своєму маршруті. Щодо роботи поїздів метрополітену змін поки не запроваджено.

Про це повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та Київська міська державна адміністрація в Telegram. Тимур Ткаченко зазначив, що відтепер весь наземний громадський транспорт Києва — як комунальний, так і приватний — працюватиме за новими правилами. Під час повітряної тривоги водії зупинятимуть транспорт поблизу укриттів на маршруті, де пасажири зможуть залишити салон за власним бажанням. Після цього водій має повідомити, що готовий продовжити рух, і вирушити далі за маршрутом.

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Також у протоколі Ради оборони йдеться, що водій має право самостійно вирішити, чи залишати транспортний засіб і пройти до укриття на період тривоги.

Режим роботи київського метрополітену поки залишається без змін. Під час оголошення повітряної тривоги рух поїздів на наземних ділянках метро буде й надалі обмежено, підкреслили в КМДА.

Нагадаємо, у Львові можуть відкрити аеропорт.

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