Чи призначать автоматично субсидію українцям, які орендують житло: пояснення ПФУ

Чи призначають автоматично субсидію, що знімає квартиру

Попри складну економічну ситуацію, українці продовжують отримувати пенсії, соціальні виплати та субсидії на оплату комунальних послуг. Опалювальний сезон закінчився у квітні, і з 1 травня до 30 вересня в Україні будуть надаватися субсидії на неопалювальний період.

Читайте також: 9 причин, через які українці не зможуть отримати субсидію

В Telegram-каналі Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області було роз’яснено, чи можуть особи, що орендують житло, отримувати автоматично житлову субсидію на неопалювальний період.

У контексті цього питання було пояснено, що для отримання житлової субсидії на неопалювальний період орендарям необхідно подати заяву та декларацію.

З травня житлові субсидії на неопалювальний період автоматично перепризначено більшості отримувачів, якщо не було змін у їхньому майновому стані або складі домогосподарства.

Проте, деякі отримувачі отримають субсидію на неопалювальний період після подання заяви та декларації.

На наступний період призначення житлової субсидії відбувається за особистим зверненням у таких випадках:

Члени домогосподарства орендують житлові приміщення, за які сплачують житлово-комунальні послуги; Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих осіб; Домогосподарство претендує на отримання житлової субсидії для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива; У складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які отримують субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації.

Заяви на отримання житлових субсидій та пільг можна подати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!